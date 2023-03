Aurora Ramazzotti | choc dopo la nascita del figlio Cesare | l’orrore sui social

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 marzo 2023)è diventata mamma per la prima volta. Giovedì 30 marzo è nato, frutto dell’amore tra la figlia di Michelle Hunziker ed Eros e il fidanzato Goffredo Cerza. Da questa estate la 25enne ha vissuto la sua gravidanza passo passo insieme ai suoi follower. Foto, video, consigli e timori per l’arrivo del primohanno accompagnato i nove mesi. Giovedì 30 marzo l’arrivo di, questo il nome scelto dae dal fidanzato Goffredo Cerza, annunciato su Instagram con una bellissima foto in bianco e nero in cui si vede la mano di, seguita da una seconda foto che mostra un dolce bacio dato in sala parto a Goffredo Cerza che indossa il bracciale con scritto: “Papà di– ...