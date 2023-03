Aulla Massa - Carrara | 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa | può tornare a casa

(Di giovedì 30 marzo 2023) commenta Lieto fine per Dora Piarulli , l'di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di), a 50 km dasua, per volontà dell' amministratore di sostegno e ...

commenta Lieto fine per Dora Piarulli , l'80enne di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di- Carrara), a 50 km da casa sua, per volontà dell' amministratore di sostegno e anche in base a una sentenza di Tribunale. La figlia, Anna Estdahl, si era opposta a tale decisione. 'Le ..."Mi hanno chiamato dicendo che l'avevano portata ad" "Io vivo a Torino", riprende la figlia di Dora, "ma le ho messo a disposizione una badante che la accudisce e che le stava vicino in ogni ...Dora , una signora anziana di 80 anni , si sta lasciando morire in una Rsa . Da un mese e mezzo si trova in una Rsa di, nella provincia di- Carrara, ma contro la sua volontà. Come sostiene la figlia Anna: 'Si rifiuta di mangiare, non vuole fare le terapie: si sta abbandonando'. La storia viene raccontata ...

Lieto fine per Dora Piarulli, l'80enne di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di Aulla (Massa-Carrara), a 50 km da casa sua, per volontà dell'amministratore di sostegno e anche in bas ...(LA NAZIONE) Il suo pronunciamento è atteso a breve: per adesso dunque Dora Piarulli, la donna di 80 anni di Camaiore salita nelle ultime ore alla ribalta della cronaca nazionale, resta all’interno ...