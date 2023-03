Audi - Nuova gamma italiana per l'A1 e la Q2 (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Audi ha rivisto e semplificato la gamma italiana di A1 e Q2, offrendo allestimenti più ricchi e vantaggiosi rispetto alla somma dei singoli accessori e proponendo al cliente un risparmio fino al 65%. La Nuova gamma della A1. Per La A1 Sportback sono previsti quattro allestimenti denominati base, Business, S Line Edition e Identity Black, mentre per la A1 Allstreet le varianti sono tre: base, Business e Identity Contrast. Rispetto al passato, la variante Business offre in più il cruise control adattivo e con il pacchetto opzionale Evo Plus è possibile aggiungere tinte esterne speciali, il sistema keyless e la retrocamera. Per la S line edition troviamo ora di serie i fari full Led, l'illuminazione interna a Led, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio e i nuovi cerchi da 17". La Identity ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ha rivisto e semplificato ladi A1 e Q2, offrendo allestimenti più ricchi e vantaggiosi rispetto alla somma dei singoli accessori e proponendo al cliente un risparmio fino al 65%. Ladella A1. Per La A1 Sportback sono previsti quattro allestimenti denominati base, Business, S Line Edition e Identity Black, mentre per la A1 Allstreet le varianti sono tre: base, Business e Identity Contrast. Rispetto al passato, la variante Business offre in più il cruise control adattivo e con il pacchetto opzionale Evo Plus è possibile aggiungere tinte esterne speciali, il sistema keyless e la retrocamera. Per la S line edition troviamo ora di serie i fari full Led, l'illuminazione interna a Led, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio e i nuovi cerchi da 17". La Identity ...

