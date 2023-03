Audi insieme a Care’s | etica e coerenza | gli ingredienti del futuro

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 marzo 2023) A Brunico, in occasione della seconda tappa dell’evento culinario, il suo ideatore Norbert Niederkofler, chef pluristellato, e Fabrizio Longo, direttoreItalia, si sono confrontati sulla visione del domani nei rispettivi settori, trovando punti in comune: «Sostenibilità non è un concetto contraddittorio rispetto a qualità ed emozione»