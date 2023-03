Attivista Wwf pestato da imprenditore del clan, la denuncia di Cafiero De Raho (Di giovedì 30 marzo 2023) Un Attivista del WWF è stato violentemente pestato da un imprenditore che ha scontato una condanna definitiva per camorra. Il tutto per le sue denunce contro il mattone selvaggio in Penisola... Leggi su ilmattino (Di giovedì 30 marzo 2023) Undel WWF è stato violentementeda unche ha scontato una condanna definitiva per camorra. Il tutto per le sue denunce contro il mattone selvaggio in Penisola...

