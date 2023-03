... furti di denaro contante, sequestri di auto e camion, rapine a mano armata,agli sportelli automatici ed'oro illegali. Pertanto, offrono una protezione poco significativa. A volte ...Lobaye Invest Sarlu sfrutterebbe in particolare led'oro e di diamanti del paese. Sarebbe ... insieme a Wagner, in una serie dinel paese dalle elezioni presidenziali del dicembre ...In quelle zone, molto contese a colpi di bombe e, ci sono enormi giacimenti di coltan, ...parte orientale della nazione hanno come obiettivo lo sfruttamento del coltan e di altre. ...

Attentati e miniere d'oro: come si muove la Wagner in Africa Inside Over

Dopo averlo recensito, analizziamo i più grossi cambiamenti del nuovo Resident Evil 4 rispetto al titolo originale. Attenti agli spoiler!Dal 1978 al 2021 si è scavato nella miniera di uranio di Akouta, in Niger, paese presieduto da Mohamed Bazoum. E ...