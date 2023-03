ATP Miami 2023, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp 1000 di Miami. Il tennista altoatesino ha superato nei quarti di finale il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 Atp, con un netto 6-3, 6-1 in un match che è stato interrotto per pioggia all’inizio del secondo set per oltre due ore. Per Sinner si tratta della terza semifinale in un Atp 1000, la seconda a Miami e la seconda consecutiva dopo l’dian Wells. Adesso dovrà vedersela contro il vincente tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Janniksi qualifica per ladel torneo Atp 1000 di. Il tennista altoatesino ha superato nei quarti di finale il finlandese Emil, n. 54 Atp, con un netto 6-3, 6-1 in un match che è stato interrotto per pioggia all’inizio del secondo set per oltre due ore. Persi tratta della terzain un Atp 1000, la seconda ae la seconda consecutiva dopo l’dian Wells. Adesso dovrà vedersela contro il vincente tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

