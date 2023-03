ATP Miami 2023, Jannik Sinner: “Non vedo l’ora di giocare contro Alcaraz o Fritz in semifinale” (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner prosegue la propria avventura in Florida. L’azzurro ha sconfitto, come da pronostico, il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-1, nel match valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Una partita senza storia, allungatasi per l’arrivo della pioggia che ha costretto i tennisti ad abbandonare il campo dell’Hard Rock Stadium. Lo stop non ha condizionato più di tanto il nostro portacolori, decisamente autorevole nel far calare il sipario con estrema celerità: “Con Ruusuvuori ci siamo allenati molte volte insieme durante la pre-season e lo conosco molto bene anche personalmente. È un ragazzo molto simpatico, un buon amico, quindi non è mai facile giocare contro di lui. Penso che entrambi abbiamo uno stile di gioco simile e amiamo colpire la palla in maniera piatta. ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)prosegue la propria avventura in Florida. L’azzurro ha sconfitto, come da pronostico, il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-1, nel match valido per i quarti di finale del Masters1000 di. Una partita senza storia, allungatasi per l’arrivo della pioggia che ha costretto i tennisti ad abbandonare il campo dell’Hard Rock Stadium. Lo stop non ha condizionato più di tanto il nostro portacolori, decisamente autorevole nel far calare il sipario con estrema celerità: “Con Ruusuvuori ci siamo allenati molte volte insieme durante la pre-season e lo conosco molto bene anche personalmente. È un ragazzo molto simpatico, un buon amico, quindi non è mai faciledi lui. Penso che entrambi abbiamo uno stile di gioco simile e amiamo colpire la palla in maniera piatta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Partita devastante di Sinner che vola 62 64 nei quarti a #Miami. Rublev (n.7 al mondo, 7 volte nei quarti Slam, se… - Gazzetta_it : La pioggia non distrae Sinner che piega Ruusuvuori senza patemi e vola in semifinale - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - OA_Sport : ATP Miami 2023, Jannik Sinner: “Non vedo l’ora di giocare contro Alcaraz o Fritz in semifinale” - - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Buongiorno così! ?????? #MiamiOpen | #Sinner | #EurosportTENNIS -