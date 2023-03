Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Crippa 'A Milano per scoprire la maratona' - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Milano Marathon. Crippa e Yaremchuk le 'punte' azzurre - davide_vigano : #atletica Ce la fa o non ce la fa? Yeman Crippa e il debutto in #maratona ?? #mm2023 #milanomarathon #running… -

... "Non è tutto automatico, non puoi fare i conti prima, le sorprese in maratona sono sempre dietro l'angolo e me l'hanno detto in tanti - osserva- personalmente quello che mi interessa è ...I fari saranno puntati soprattutto sull'azzurro Yeman, oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5., PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE STREAMING E TV - La Maratona di Milano 2023 sarà ...Sarà presente Yeman, campione europeo in carica sui 10.000m e primatista italiano dai 3000m ... E a partecipare anche Alessandro Ossola, atleta paraolimpico della Nazionale Italiana di...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

"Scoprire se potrà essere il mio futuro". Lo ripete più volte, Yeman Crippa, a poche ore dal debutto in maratona fissato per domenica mattina a Milano. È inevitabile che ci sia attesa intorno ...Esperienza. Avventura. “Assaggiare la maratona”. “Scoprire se potrà essere il mio futuro”. Lo ripete più volte, Yeman Crippa, a poche ore dal debutto in maratona fissato per domenica mattina a Milano ...