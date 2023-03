Atalanta, il piano per Højlund (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Bayern Monaco, dopo essersi tuffato a capofitto su Scalvini, ha contattato l'Atalanta per un altro gioiello classe 2003: l'attaccante... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Bayern Monaco, dopo essersi tuffato a capofitto su Scalvini, ha contattato l'per un altro gioiello classe 2003: l'attaccante...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Cremonese-Atalanta, il doppio ex Lucchini: “Sfida cruciale per entrambe” - tuttoatalanta : Aprile mese cruciale per l'Atalanta, vietato sbagliare! - tuttoatalanta : D'Aversa: 'Ringrazio Gasperini e l'Atalanta, vederli da vicino mi ha confermato quanto grandi sono'… - tuttoatalanta : L'attacco dell'Atalanta in volata: Højlund protagonista, Lookman e Boga in ripresa - tuttoatalanta : Højlund, il nuovo Haaland della Serie A infiamma il mercato: la stella dell'Atalanta fa scoppiare l'entusiasmo… -