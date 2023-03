Asus annuncia Thincredible | un evento con tanti laptop in arrivo

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.itha recentementeto, in programma il 20 aprile, unufficiale in cui presenterà al mondo nuovi, tra cui troviamo modelli OLED ultrasottili, ultraleggeri e dalle prestazioni di livello superiore, sempre mantenendo un occhio alla sostenibilità. I punti chiave della nuova serie saranno molto interessanti: Anima sostenibile – il prodotto dovrà essere caratterizzato da materiali riciclabili con i più elevati standard di sostenibilità, per un impatto minimo sull’ambiente. Ultrasottile e leggero – le prestazioni elevate non devono appesantire il prodotto, per questo il design deve essere assolutamente compatto. Collaborazione – in occasione dell’verrà svelata una collaborazione con un brand streetwear per design ancora più ...