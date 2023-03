Assunzioni docenti, Ministero annuncia piano straordinario. Sindacati: “Assumere anche da GPS per stabilizzare i 250mila supplenti. Si faccia presto per settembre” (Di giovedì 30 marzo 2023) Un importante piano di Assunzioni di docenti, che va oltre i concorsi previsti dal Pnrr e per i quali si attende risposta dalla Commissione europea sulle modifiche da attuare. L'annuncio del Ministero dell'istruzione e del merito è arrivato in mattinata. L'obiettivo è arrivare a settembre garantendo un regolare avvio dell'anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Un importantedidi, che va oltre i concorsi previsti dal Pnrr e per i quali si attende risposta dalla Commissione europea sulle modifiche da attuare. L'annuncio deldell'istruzione e del merito è arrivato in mattinata. L'obiettivo è arrivare agarantendo un regolare avvio dell'anno scolastico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_masi1960 : RT @G_Valditara: Stiamo lavorando a un importante piano per potenziare l’organico docenti a partire da settembre. Le assunzioni sono necess… - cardella42 : RT @G_Valditara: Stiamo lavorando a un importante piano per potenziare l’organico docenti a partire da settembre. Le assunzioni sono necess… - donamarchetti : RT @G_Valditara: Stiamo lavorando a un importante piano per potenziare l’organico docenti a partire da settembre. Le assunzioni sono necess… - SerenaDP1983 : @G_Valditara Esatto. Le assunzioni sono necessarie per la continuità didattica, non i vincoli. Attendiamo la deroga… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Entro settembre 2023 ci saranno nuove assunzioni nella scuola, forse concentrate soprattutto sugli insegnanti di sostegno. È a… -