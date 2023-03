Ascolti TV | Mercoledì 29 Marzo 2023 I Cacciatori del Cielo vince senza strafare 3 | 44 mln – 18 3% | La TV dei 100 e Uno saluta col 13 4% 1 | 78 mln Chi l’ha Visto 12 8% 2 | 14 mln Male Controcorrente 3 1%

(Di giovedì 30 marzo 2023) IdelNella serata di ieri,29, su Rai1 Idelha interessato 3.447.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.120.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha intrattenuto 1.289.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 2.137.000 spettatori pari ad uno share del 12.8% (presentazione di 10 minuti: 1.356.000 – 6.3%). Su Rete4totalizza un a.m. di 441.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 ...

