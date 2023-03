Ascolti TV | Mercoledì 29 Marzo 2023 I Cacciatori del Cielo vince senza strafare 3 | 44 mln – 18 3% | chiude mestamente La TV dei 100 e Uno 1 | 78 mln – 13 4% Chi l’ha Visto 12 8% 2 | 14 mln Male Controcorrente 3 1%

(Di giovedì 30 marzo 2023) IdelNella serata di ieri,29, su Rai1 Idelha interessato 3.447.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.120.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha intrattenuto 1.289.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 2.137.000 spettatori pari ad uno share del 12.8% (presentazione di 10 minuti: 1.356.000 – 6.3%). Su Rete4totalizza un a.m. di 441.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv ieri mercoledì 29 marzo 2023: share di I cacciatori del cielo su Rai 1, La Tv dei 100 e uno su Canale 5 - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 29 marzo 2023: I cacciatori del cielo 3,4 mln (18.3%), Chi l’ha visto? 2,1 mln (12.8%), La tv… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 29 marzo: boom di Chi l'ha visto, Chiambretti non riesce a decollare - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 29 marzo 2023: I cacciatori del cielo 3,4 mln (18.3%), Chi l’ha visto? 2,1 mln (12.8%), La tv… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #29marzo ?? -

TV ieri 29 marzo 2023: Controcorrente chiude con 441mila spettatori per il 3,1% di share Rai1 vince di misura negliTV delcon I cacciatori del cielo , seguito da 3.447.000 spettatori pari al 18.3% di share. Medaglia d'argento per la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno su Canale 5 con 1.Come sono andati ini programmi trasmessi nella serata di ieri,29 marzo 2023 Da un articolo di questa mattina pubblicato da Davide Maggio, puntualissimo quotidianamente nell'aggiornare i lettori sui ...Rai 1 cala il tris.29 marzo il primo canale della tv di Stato si prende il preserale e l' access prime time, ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29 marzo: boom Chi l'...