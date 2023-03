Ascolti tv | i dati di mercoledì 29 marzo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Bene I cacciatori del cielo Nella serata di ieri,292023, su Rai uno I cacciatori del cielo ha ottenuto 3.447.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 13.4% di share. S u Rai2 Piacere, sono un po’ incinta si ferma a 1.120.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mission: Impossible – Rogue Nation coinvolge 1.289.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.137.000 spettatori pari ad uno share del 12.8% (presentazione di 10 minuti: 1.356.000 – 6.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 441.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 508.000 spettatori con uno share del 3.5%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

