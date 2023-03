Ascolta ilfaroonline dove vuoi Da oggi tutti i nostri articoli diventano podcast

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Faro online offre daal proprio pubblico un innovativo servizio “etico”, pensato per garantire la sicurezza ai lettorice andare incontro alle esigenze degli ipovedenti. Immaginate di essere in auto, diretti al lavoro o bloccati nel traffico, e nel frattempo volervi informare sulle notizie della vostra zona o le altre pubblicate dal Faro online: senza alcun bisogno di mettere in pratica comportamenti illegali e pericolosi, dapotetere comodamente tutte le notizie del nostro giornale, semplicemente con un clic. Il nuovo servizio che abbiamo pensato per i lettori, trasformagliindi altissima qualità: un sistema di lettura, proposto da PressCommtech e sviluppato da AudioBoost. Tra la fotografia di apertura ...