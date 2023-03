Arrestato in Russia un giornalista Usa. È accusato di spionaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato Arrestato a Ekaterinburg, in Russia. Gershkovich, 32 anni, secondo quanto riferisce Interfax, citando un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb, è accusato di spionaggio. Il giornalista americano Evan Gershkovich, Arrestato dagli 007 di Mosca, avrebbe raccolto informazioni militari riservate. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri di Mosca, stando a quanto riferisce l’Fsb, “agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”. “È sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano” Nel comunicato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Unamericano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è statoa Ekaterinburg, in. Gershkovich, 32 anni, secondo quanto riferisce Interfax, citando un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb, èdi. Ilamericano Evan Gershkovich,dagli 007 di Mosca, avrebbe raccolto informazioni militari riservate. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri di Mosca, stando a quanto riferisce l’Fsb, “agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”. “È sospettato dia vantaggio del governo americano” Nel comunicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - repubblica : Arrestato in Russia il corrispondente del Wall Street Journal per spionaggio. Segui la diretta sulla guerra in Ucra… - News24Italy : #Russia, giornalista Wall Street Journal arrestato per spionaggio - MichelaRoi : RT @guidoolimpio: La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wagner.… -