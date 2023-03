Arrestato in Russia un giornalista del Wall Street Journal. E' accusato di spionaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich , giornalista americano del Wall Street Journal, è stato Arrestato a Ekaterinburg, in Russia. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich ,americano del, è statoa Ekaterinburg, in. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - Agenzia_Ansa : Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war. Era fuggito dai domiciliari a Minsk, dopo la condanna a 2 anni pe… - enr_gav : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato in Russia un giornalista del Wall Street Journal. Evan Gershkovich, 32 anni, regolarmente accreditato presso il… - Gandalf1948 : RT @SecolodItalia1: Russia, arrestato l’uomo condannato per i disegni della figlia 13enne contro la guerra in Ucraina -