Arrestato in Russia reporter del Wall Street Journal, rischia 20 anni di carcere (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Fsb, i servizi di sicurezza della Russia, ha reso noto che un giornalista americano del Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, 32 anni, è in arresto. Gli agenti hanno fermato il reporter del celebre quotidiano economico statunitense a Ekaterinburg. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri russo, dovrà rispondere dell’accusa di “spionaggio“. In un comunicato l’Fsb ha affermato che il giornalista, “agiva su istruzione della parte americana“. E “raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo“. Evan Gershkovich, 32 anni, giornalista del Wall Street Journal Arrestato in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Fsb, i servizi di sicurezza della, ha reso noto che un giornalista americano del(WSJ), Evan Gershkovich, 32, è in arresto. Gli agenti hanno fermato ildel celebre quotidiano economico statunitense a Ekaterinburg. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri russo, dovrà rispondere dell’accusa di “spionaggio“. In un comunicato l’Fsb ha affermato che il giornalista, “agiva su istruzione della parte americana“. E “raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo“. Evan Gershkovich, 32, giornalista delin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - Agenzia_Ansa : Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war. Era fuggito dai domiciliari a Minsk, dopo la condanna a 2 anni pe… - Luxgraph : Evan Gershkovich, arrestato in Russia il giornalista del Wall Street Journal #corriere #news #2022 #italy #world… - Giorgio357375 : Russia, arrestato per 'spionaggio' un corrispondente del Wall Street Journal - la Repubblica -