Arrestato il vicesindaco di Pachino | accusato di concussione ai danni di un imprenditore

Ancora una bufera giudiziaria si abbatte sul Comune di Pachino. La Squadra Mobile di Ragusa haile un ex funzionario. Sono entrambi accusati di concussione. L'arresto in flagranza, a Pozzallo, mentre intascavano una mazzetta chiesta ad un imprenditore ragusano. La vittima ...Pozzallo - Avevano appena preso una mazzetta: sono stati arrestati questa mattina in flagranza di reato per concussione, dalla Squadra Mobile di Ragusa, ildi Pachino Aldo Russo (confermato appena 3 giorni fa) e il suo assistente. La concussione sarebbe avvenuta in danno di un imprenditore del Ragusano che si era rivolto al comune aretuseo ...Avevano appena preso una mazzetta: sono stati arrestati questa mattina in flagranza di reato per concussione, dalla Squadra Mobile di Ragusa, ildi Pachino Aldo Russo (confermato appena 3 giorni fa) e il suo assistente. La concussione sarebbe avvenuta in danno di un imprenditore del Ragusano che si era rivolto al comune aretuseo ...

