Arrestato Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal in Russia: "E' accusato di spionaggio" (Di giovedì 30 marzo 2023) E' stato Arrestato in Russia Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal. A dare la notizia è Interfax che cita un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb: l'agenzia spiega di aver "fermato le attività illegali del cittadino statunitense Gershkovich Evan, classe 1991, corrispondente da Mosca del quotidiano americano The Wall Street Journal, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano". Sempre secondo i servizi russi, Gershkovich avrebbe raccolto informazioni coperte da "segreto di stato"

