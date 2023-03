Arrestato Alexey Moskalyo | il papà condannato per i disegni contro la guerra della figlia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gio1893 : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… - g_l_morotti : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… - ChiefaVincenza : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… - universo_astro : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… - geniazze : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… -

Moskalyo , il cittadino russo fuggito dai domiciliari dopo esser stato condannato a due anni con l'accusa di aver screditato la Russia sui social network, sarebbe statoa Minsk, in ...Il russoMoskalev , che era fuggito dai domiciliari la notte prima della sentenza del tribunale di Efremov, sarebbe statoa Minsk, in Bielorussia, come riferisce il Guardian . L'uomo ...Liubov Sobool, una delle più famose dissidenti russe, collega diNavalny, non ha dubbi: "Peskov mente sfacciatamente nel caso contro Alexei Moskalev". Non solo il Cremlino lo condanna, lo ...

Arrestato a Minsk Alexey Moskalyo, il padre della dodicenne no-war ... Open

Secondo Sota, Aleksey è stato individuato a Minsk e è stato arrestato. Per ora è tenuto in un appartamento ... Liubov Sobol, una delle più famose dissidenti russe, collega di Alexey Navalny, non ha ...E' stato condannato a due anni di carcere Alexey Moskalev, 54 anni, il padre di Masha, la bambina che aveva fatto in Russia un disegno contro la guerra. Ma, intanto, non non è più reperibile ai domici ...