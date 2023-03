Arrestato a Minsk il padre di Masha | la bimba russa pacifista

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il cittadino russo Alexei Moskalev, condannato a due anni di carcere per aver screditato la Russia dopo che la figliaaveva fatto a scuola un disegno contro la guerra, è stato, in Bielorussia. Lo scrive il Guardian. L’uomo era fuggito dagli arresti domiciliari scattati all’inizio di marzo in seguito a un’indagine della polizia scattata dopo che sua figlia, una studentessa di prima media, si è rifiutata di partecipare a una lezione patriottica nella sua scuola e ha realizzato diversi disegni che mostrano razzi lanciati contro una famiglia in piedi sotto una bandiera ucraina e un altro che diceva “Gloria all’Ucraina!”. Moskalev è stato condannato a due anni di carcere come punizione per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media, in cui definiva “terrorista” il regime ...