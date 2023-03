Arera, da aprile bollette della luce dimezzate. Assoutenti: «Risparmio di 800 euro all’anno a famiglia» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le bollette della luce nel secondo trimestre del 2023 calano del 55 per cento, grazie alla diminuzione del costo dell’energia (-60 per cento), che assorbe la riattivazione degli oneri di sistema. Ma la spesa per la famiglia tipo rimane alta: 1.267 euro dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, secondo i calcoli Arera, ben il 33 per cento in più rispetto allo stesso periodo nei 12 mesi precedenti: a pesare infatti sono ancora i prezzi applicati nel secondo semestre del 2022. Pur in calo di più della metà rispetto al trimestre che volge a conclusione infatti, il costo dell’energia si mantiene su «livelli elevati», si legge nel comunicato dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo, da ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Lenel secondo trimestre del 2023 calano del 55 per cento, grazie alla diminuzione del costo dell’energia (-60 per cento), che assorbe la riattivazione degli oneri di sistema. Ma la spesa per latipo rimane alta: 1.267dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, secondo i calcoli, ben il 33 per cento in più rispetto allo stesso periodo nei 12 mesi precedenti: a pesare infatti sono ancora i prezzi applicati nel secondo semestre del 2022. Pur in calo di piùmetà rispetto al trimestre che volge a conclusione infatti, il costo dell’energia si mantiene su «livelli elevati», si legge nel comunicato dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo, da ...

