(Di giovedì 30 marzo 2023)stamattinasul territorio di. Uno scontro, che avrebbe coinvolto tre, si è verificato nei pressi del bivio “Caronti”, tra la Pontina e Casale Castagnola, in corrispondenza di Via delle Camomille. Code si registrano in questo momento in entrambe le direzioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.15 di oggi giovedì 30 marzo 2023. Sul posto, per la viabilità, è presente la Polizia Locale di. Tra i mezzi incidentati uno è finitocarreggiata. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ardea, brutto incidente sulla Laurentina tra tre veicoli, furgoncino finisce semi-ribaltato (FOTO) -

Paura adper unincidente in cui sono rimaste coinvolte due ragazze. La giovane alla ...Nello stesso anno viene nominata assessore alla cultura del comune di. Tornata a vivere negli ... morto purtroppo prematuramente, per unmale. Il suo Instagram è seguito da più di 11000 ...Paura adper unincidente in cui sono rimaste coinvolte due ragazze. La giovane alla ...

Scontro tra auto e moto: Alessio Bottiglieri morto a 25 anni Notizie.it

Affitta l’appartamento a cinque arzille signore e, 4 anni dopo, scopre che è stato trasformato in una RSA – senza averne i requisiti e i relativi permessi – dove, oltretutto, invece che cinque donne c ...I teramani di Amaolo vincono 3 a 1 sul campo del Team Nuova Florida. Neroverdi sconfitti all'Angelini all'ultimo minuto. Momento "no" anche per Vastese e Notaresco ...