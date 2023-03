Appello a Meloni e Schlein. Buttate a mare questa legge elettorale velenosa (Di giovedì 30 marzo 2023) Ricorso in Calabria per l’attribuzione di un seggio che dimostra quanto è bislacco il sistema e quanto poco contano gli elettori. Le due leader dovrebbero mobilitarsi subito Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 marzo 2023) Ricorso in Calabria per l’attribuzione di un seggio che dimostra quanto è bislacco il sistema e quanto poco contano gli elettori. Le due leader dovrebbero mobilitarsi subito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando… - marattin : A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. N… - welikeduel : L'appello dei genitori di Giulio Regeni alla presidente Meloni e al ministro Tajani #veritaegiustiziapergiulio… - francescagraz1 : RT @matteorenzi: I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di butt… - EmiliaBalestri1 : RT @matteorenzi: I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di butt… -