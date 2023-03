Appalti pubblici (senza gara), è scontro sul nuovo codice. Anac e Cgil: «Rischio di voto di scambio» (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel testo del nuovo codice per gli Appalti, che entrerà in vigore dal prossimo primo aprile, si consente l'assegnazione diretta o a inviti degli Appalti fino a 5,3 milioni di euro. Salvini: iter più veloci. Uil e Cgil: ritorno a Tangentopoli Leggi su corriere (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel testo delper gli, che entrerà in vigore dal prossimo primo aprile, si consente l'assegnazione diretta o a inviti deglifino a 5,3 milioni di euro. Salvini: iter più veloci. Uil e: ritorno a Tangentopoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo Nuovo codice appalti, Travaglio: 'Il 98% dei lavori pubblici saranno realizzati senza gara. È la legali… - fattoquotidiano : L'Anac si scaglia contro il nuovo Codice degli appalti firmato da #Salvini martedì: “Semplificazione e rapidità son… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #29marzo: codice #appalti, via libera alla riforma; senza gara… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Appalti pubblici e Pnrr, il ministero delle Infrastrutture ha pagato meno del 5% dei ristori alle imprese per l’aument… - Leleprox : RT @Casti_F: Trovo rassicurante il governo Meloni. Morti in mare, divieti di trasferita, ossessioni su cibo italiano e gay che figliano, ci… -