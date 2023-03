Appalti pubblici e Pnrr, il ministero delle Infrastrutture ha pagato meno del 5% dei ristori alle imprese per l’aumento dei costi (Di giovedì 30 marzo 2023) Migliaia di imprese stanno ancora aspettando i ristori per gli extra costi sostenuti nella seconda metà del 2021. Il fondo per le compensazioni, infatti, è (quasi) completamente fermo. A bloccare l’erogazione delle risorse è la burocrazia, che si profila come l’ostacolo più rilevante nel percorso della “messa a terra” degli investimenti previsti dal Pnrr. Senza considerare gli interventi del Piano, al momento risultano inevase 11mila domande a causa delle complesse procedure autorizzative richieste dal ministero responsabile della distribuzione delle risorse, quello delle Infrastrutture ora guidato da Matteo Salvini e fino allo scorso autunno da Enrico Giovannini. Inoltre, non sono stati ancora pagati gli stati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Migliaia distanno ancora aspettando iper gli extrasostenuti nella seconda metà del 2021. Il fondo per le compensazioni, infatti, è (quasi) completamente fermo. A bloccare l’erogazionerisorse è la burocrazia, che si profila come l’ostacolo più rilevante nel percorso della “messa a terra” degli investimenti previsti dal. Senza considerare gli interventi del Piano, al momento risultano inevase 11mila domande a causacomplesse procedure autorizzative richieste dalresponsabile della distribuzionerisorse, quelloora guidato da Matteo Salvini e fino allo scorso autunno da Enrico Giovannini. Inoltre, non sono stati ancora pagati gli stati di ...

