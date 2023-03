Appalti, perché il codice Salvini è criminogeno (Di giovedì 30 marzo 2023) Difficile che un testo normativo riesca a suscitare le medesime reazioni avverse in istituzioni e associazioni tanto distanti ed eterogenee (e spesso in disaccordo tra loro) come sindacati, Confindustria, artigiani, Autorità anticorruzione. E’ il primo prodigio realizzato dal nuovo codice degli Appalti, già ribattezzato in proprio onore codice Salvini dal suo fiero promotore – attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ancora non sappiamo se il nuovo testo di legge riuscirà a velocizzare e sburocratizzare il mercato pubblico, una tavola imbandita di oltre 200 miliardi l’anno, cui si somma una quota non irrilevante delle risorse ulteriori del Pnrr. Di certo rischia concretamente di trasformarlo in un “mercato delle vacche”, dove il potere apparentemente incontrastato dei funzionari responsabili dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Difficile che un testo normativo riesca a suscitare le medesime reazioni avverse in istituzioni e associazioni tanto distanti ed eterogenee (e spesso in disaccordo tra loro) come sindacati, Confindustria, artigiani, Autorità anticorruzione. E’ il primo prodigio realizzato dal nuovodegli, già ribattezzato in proprio onoredal suo fiero promotore – attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ancora non sappiamo se il nuovo testo di legge riuscirà a velocizzare e sburocratizzare il mercato pubblico, una tavola imbandita di oltre 200 miliardi l’anno, cui si somma una quota non irrilevante delle risorse ulteriori del Pnrr. Di certo rischia concretamente di trasformarlo in un “mercato delle vacche”, dove il potere apparentemente incontrastato dei funzionari responsabili dei ...

