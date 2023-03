Appalti: Paita, 'inaccettabili toni Salvini contro Anac' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "È inaccettabile che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini usi certi toni contro le autorità di garanzia, come fosse un padre padrone, salvo poi fare marcia indietro. In questo modo si delegittimano le istituzioni indipendenti, prima fra tutte l'Anac, che ha il compito delicatissimo di vigilare sulla corruzione". Così la presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Raffaella Paita. "Noi critichiamo il nuovo codice degli Appalti di Salvini non perché semplifica troppo, ma perché semplifica troppo poco. E a farne le spese sarà l'attuazione del Pnrr e con esso tutto il paese". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "È inaccettabile che il ministro delle Infrastrutture Matteousi certile autorità di garanzia, come fosse un padre padrone, salvo poi fare marcia indietro. In questo modo si delegittimano le istituzioni indipendenti, prima fra tutte l', che ha il compito delicatissimo di vigilare sulla corruzione". Così la presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Raffaella. "Noi critichiamo il nuovo codice deglidinon perché semplifica troppo, ma perché semplifica troppo poco. E a farne le spese sarà l'attuazione del Pnrr e con esso tutto il paese".

