Appalti | il “grillino” Busi Anac stronca la riforma | favorisce gli amici Lega | parole inaccettabili

(Di giovedì 30 marzo 2023) È un’entrata a gamba tesa quella del presidente dell’, Giuseppea, al nuovo codice deglivarato due giorni fa dal governo.) attacca il governo Già a caldo il capo dell’autorithy anticorruzione, nominato dal governo Conte, aveva commentato negativamente il testo uscito dal consiglio dei ministri. “Sotto i 150mila euro si dà mano libera. Si dice non consultate il mercato, scegliete l’impresa che volete. Il che vuol dire che si prenderà l’impresa più vicina. Quella che conosco, non quella che si comporta meglio”. L’accusa di strizzare l’occhio alla corruzione viene replicata oggi con un’intervista a Repubblica che scatena un putiferio. Sotto i 150mila euro si incaricano gliLe ombre – attaccaa – coprono il ...

Pnrr & governo Meloni: io speriamo che me la cavo. I problemi lasciati dai governi BisConte e Draghi ora vengono al pettine.