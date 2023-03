Appalti | Cgil | ' Il governo Meloni apre ampi spazi a mafia e corruzione'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Appalti, Cgil e Uil: “In piazza contro il nuovo codice Salvini”. Pd e Verdi-Sinistra aderiscono: “Pronti alla batta… - infoitinterno : Cgil, il nuovo codice degli appalti è un vero salto indietro - salvamarra : RT @cgilnazionale: 'll nuovo codice degli #appalti è un salto all’indietro. Elimina i principi di: trasparenza, della non discrezionalità,… - SalvatoreMirag7 : RT @cgilnazionale: 'll nuovo codice degli #appalti è un salto all’indietro. Elimina i principi di: trasparenza, della non discrezionalità,… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La Cgil all'attacco del nuovo codice degli appalti: 'Un salto indietro'. La Lega contro Busia: '… -

... soprattutto in una fase di imponenti investimenti che coinvolgeranno il settore deglicon ... a partire dalla manifestazione già proclamata per sabato 1 aprile da Fillea -e Feneal - Uil. "...Il nuovo codice deglivarato dal governo Meloni e promosso da Matteo Salvini, sta raccogliendo violente critiche a ... Giuseppe Massafra, segretario confederale della, ne ha parlato ...Lo afferma il segretario confederale della, Giuseppe Massafra, sostenendo che così "si rischia di aprire ampi varchi a mafia e corruzione". .

Nuovo codice degli appalti, è scontro. Anac e Cgil: «C'è il rischio di voto di scambio» Corriere della Sera

sono queste a provocare ritardi", ha concluso Busia le cui dichiarazioni critiche sul nuovo codice degli appalti, nella parte in cui consente ai sindaci di non fare gare, hanno suscitato polemiche - ...In particolare, gli edili protestano contro il blocco della cessione dei crediti e le modifiche al codice degli appalti. “Il rischio è un collasso del settore – afferma il Segretario Generale della ...