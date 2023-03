Appalti | Braga | ' destra insofferente a legalità | inaccettabile attacco Lega a Anac'

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Lasferra unscomposto eal Presidente dell'per nascondere quello che il suo Governo cancella: concorrenza, trasparenza e qualità degli. Questo Codice non ha nulla a che fare con gli obiettivi giusti di rapidità e semplificazione. È la solita ricetta dellaallae senza nessuno scrupolo a sacrificare dignità e sicurezza del lavoro con il subappalto selvaggio". Così Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

... dichiara la capogruppo del Pd alla Camera, Chiarache il primo aprile parteciperò alla ... Il segretario generale della Filca - Cisl Enzo Pelle definisce il Codice degli"un passo in ...Sarà accanto ai sindacati in piazza anche la nuova Capogruppo Pd alla Camera, Chiara. "Sul tema degli, che sono così importanti per i lavori e i servizi di questo Paese, questo governo ...Lo ha detto ai cronisti la capogruppo dem alla Camera Chiara. "Rischiamo di perdere ... "Ieri un compito a casa l'ho portato - aggiunge - : 229 articoli del codice degli. Nella vita ...

Il Pd all'attacco sulle nuove norme per i contratti pubblici: colpo mortale ai progetti, in piazza con la Cgil. Differenze nel giudizio sia tra i sindacati che tra le imprese ...