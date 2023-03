(Di giovedì 30 marzo 2023) Nel giro di due giorniha firmato nelle acque di Moalboal, municipalità situata nella parte sud-occidentale dell’isola di Cebu, al centro dell’arcipelago delle Isole Visayas, nelle Filippine, per due volte il nuovodelAIDA (International Association for the Development of) diincon. Nel corso della competizione internazionale denominata “Secret Blue”, la pluricampionessa romana dapprima ha raggiunto la profondità di -107,00 metri, con uno splendido tuffo della durata di 3’26”, poi ha ritoccato il primato con con la profondità di -109,00 metri, grazie ad un tuffo della durata di 3’38”. Si tratta del nuovomondiale assoluto della specialità, dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Apnea, doppio record del mondo in assetto costante con pinne per Alessia Zecchini - -

Sul 7 - 7, grazie a unfallo (il primo della partita) del francese, Jannik ha una seconda ... costringe l'azzurro a scambi interminabili, inducendolo all'errore in. L'equilibrio si rompe ...cambio nel Palermo: fuori Brunori e Valente, dentro Soleri e Di Mariano. 26 s.t. - Il ... - Rosa inin questo finale. Ottima Ternana, trascinata dai tre 'piccoletti' in attacco. 41 p.t. - ...Anche inil serbo non perde la lucidità e, quando la partita esce dal tema tattico preferito ...che però non hanno impedito ai due di verificarne più volte la complementarietà in. La ...

Apnea, doppio record del mondo in assetto costante con pinne per Alessia Zecchini OA Sport

Lavoratori extracomunitari: il sistema va subito in overbooking. Novità per le prestazioni occasionali, scompaiono i vecchi voucher ...Grande weekend per tutto lo Sporting Lodi che chiude sesto nella classifica a squadre Paolo Fontana stellare ai campionati italiani primaverili di apnea: a Verona il 33enne lodigiano dello Sporting no ...