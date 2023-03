Anzio | online la versione digitale del Calendario culturale

(Di giovedì 30 marzo 2023)– Da ieri mattina attraverso il link https://bit.ly/3zhAhKq è sfogliabilelaweb del23”, con meravigliose fotografie subacquee, con in evidenza il mare, la spiaggia, i siti storici cittadini, le immagini dello Sbarco, il Santo Patrono S. Antonio di Padova, le imperdibili ricette della cucina marinara anziate e la gorgonia gialla di, protagonista del mese di aprile, scoperta dai sub di Lineablu ed oggetto di studi universitari. Ladel23”, che risulterà un utile strumento di promozione turistica, segue quella cartacea, distribuita ad inizio anno alle scuole, alle associazioni, alle ...

La minestra del porto di, città natale dello chef Pietropaoli, è genuina come il comfort food ... spettacoli, arte contemporanea, design, architettura e libri per varie testate'Anzio23', tra storia, cultura ed antiche tradizioni marinare:la versione digitale del Calendario Culturale, con la ...

