Anziana in deficit di ossigeno: Carabinieri la salvano portandole la bombola

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel corso della notte al numero di emergenza 112 della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Salerno è pervenuta una chiamata per la richiesta di assistenza urgente per una 90enne in difficoltà respiratoria, con assoluta necessità di una bombola di ossigeno. La figlia dell'Anziana donna, non potendo lasciare da sola la madre in crescente difficoltà e con necessità di assistenza continua, non avendo alternative, ha subito pensato di rivolgersi ai Carabinieri perché la aiutassero a reperire con urgenza la bombola di ossigeno presso una farmacia cittadina viste le critiche condizioni di salute della 90enne. Considerata la straordinarietà della richiesta e l'urgenza di assicurare un presidio medico salvavita alla donna, ...

