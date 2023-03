Antonio Conte potrebbe prendersi un anno sabbatico

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nonostante l’interesse di Inter e Juventus,sarebbe dell’idea diunlontano dal calcio Se da una parte Inter e Juventus stlavorando per portarealla propria corte, dall’altra la verità dietro le intenzioni dell’ex tecnico del Tottenhamessere diversa. Secondo quanto quanto riportato da Tuttosport, l’ex difensore bianconero, visti anche i problemi di salute avuti qualche mese fa, sembrerebbe intenzionato a prendere un: ricaricando le batterie per poi ritornare ad allenare, magari in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato del futuro di dopo la sua avventura terminata al Tottenham Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato del futuro di dopo la sua avventura terminata al Tottenham.

