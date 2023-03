Antonino Spinalbese riabbraccia un ex gieffino | speciale reunion

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse ore il modellohato un suo ex compagno di GF Vip: ecco chi Momento amarcord per, ormai tornato a pieno regime alla vita di tutti i giorni dopo la fine del GF Vip. Il modello ed ex compagno di Belen Rodriguez ha avuto infatti la possibilità dire Andrea Maestrelli, il modello ed ex calciatore che proprio lunedì ha lasciato la casa più spiata d’Italia, nel corso della semifinale del programma.e Andrea hanno stretto una grande amicizia all’interno del loft di Cinecittà ed è trascorso pochissimo tempo dall’uscita di Maestrelli all’abbraccio con. Il 25enne originario di Empoli è stato il protagonista di una festa organizzata per festeggiare il suo ritorno al ...