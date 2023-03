Anticipazioni Un posto al sole | Rossella smaschera Alberto?

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 30 marzo 2023) La vicenda legata al Caffè Vulcano sarà ancora al centro della scena ad Unal. Il locale, ormai da diverso tempo, non va più bene come un tempo a causa di recensioni negative che sono comparse in rete in seguito alla storia della denuncia di Alice nei confronti di Nunzio. Tuttavia, qualcosa sta per cambiare grazie a, la quale farà una strana scoperta che potrebbe ribaltare completamente le sorti del Vulcano. Unal, trame: tutti iniziano a sospettare diSilvia ha cercato diverse soluzione per cercare di salvare il Vulcano ed ora sembrerà intenzionata ad accettare la proposta didi diventare socio del locale. La donna, infatti, non vedrà via d'uscita e si preparerà a formalizzare l'accordo, in quanto, a suo avviso è l'unico ...