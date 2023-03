Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 30 marzo

Leggi su zon

(Di giovedì 30 marzo 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 30Eugenio vuole andare avanti con la separazione, mentre Viola, divisa tra i sentimenti che prova per il marito e per Damiano, sa che deve prendere una decisione seria. Roberto e Lara intanto, vivono un momento di forte apprensione. Marina. invece, sembra patire sempre di più la presenza di Lara. Deciso a rimettere in sesto una vecchia moto, Otello coinvolge Franco.Unal: Ilenia ...