ANGI | i giovani innovatori a sostegno del Made in Italy | al MIMIT con il ministro Urso e le eccellenze italiane

Straordinario successo di pubblico e di contenuti la manifestazione "Innovation Made in Italy Conference", andata in scena oggi nel Salone degli Arazzi nell'esclusivo complesso di Palazzo Piacentini presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e promossa dall'ANGI – Associazione Nazionale giovani innovatori, punto di riferimento dell'innovazione e del digitale in Italia. Appuntamento nato per evidenziare il ruolo dell'innovazione e della trasformazione digitale come elementi fondamentali per il sostegno e lo sviluppo delle imprese all'insegna del Made in Italy e della sostenibilità. Iniziativa che ha ricevuto il plauso dalle istituzioni con il patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, della ...

