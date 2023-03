Android auto, il trucco che stavate aspettando da tanto tempo (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Quanti di voi utilizzano Android auto sulla vostra autovettura? immaginiamo tantissimi, al giorno d’oggi il software dell’azienda di Mountain View risulta essere compatibile con la maggior parte dei modelli presenti sul mercato. Ma lo sapevate che esiste un modo per risparmiare spazio, eliminando alcune delle applicazioni inutilizzate? Il launcher di Android auto può infatti essere personalizzato al massimo, andando a selezionare personalmente quali applicazioni mostrare direttamente, e quali no, evitando così che si possano avviare in automatico, o comunque andare a riempire inutilmente la schermata principale. La personalizzazione avviene ovviamente tutto via software, dal dispositivo mobile, basta modificare alcune opzioni per raggiungere ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) Tecno.it Quanti di voi utilizzanosulla vostravettura? immaginiamo tantissimi, al giorno d’oggi il software dell’azienda di Mountain View risulta essere compatibile con la maggior parte dei modelli presenti sul mercato. Ma lo sapevate che esiste un modo per risparmiare spazio, eliminando alcune delle applicazioni inutilizzate? Il launcher dipuò infatti essere personalizzato al massimo, andando a selezionare personalmente quali applicazioni mostrare direttamente, e quali no, evitando così che si possano avviare inmatico, o comunque andare a riempire inutilmente la schermata principale. La personalizzazione avviene ovviamente tutto via software, dal dispositivo mobile, basta modificare alcune opzioni per raggiungere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Android auto, il trucco che stavate aspettando da tanto tempo - - in_gps_car : 8Core CarPlay Android Auto Car Stereo Radio GPS for BMW 3 Series E90 E91 E92 E93 - offertedi_oggi : ?? Ottocast 2 in 1 Android Auto Wireless & CarPlay Wireless Adattatore ?? A 120,00€ invece di 149,99€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Ottocast 2 in 1 Android Auto Wireless & CarPlay Wireless Adattatore ?? A 120,00€ invece di 149,99€ ??… - happy0shopping : Android 11 10.25' Car Radio for BMW 3 E90 E91 E92 E93 2005-2012 2Din Carplay Auto Multimedia Navigation Head Unit A… -