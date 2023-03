Andrea Villa e la provocazione Bronzi di Riace in “Italy is gay” (Di giovedì 30 marzo 2023) Andrea Villa, nominato da Forbes uno dei più influenti street artist europei, torna a far parlare la sua arte di diritti Lgbtqia+. Dopo l’opera dal titolo ‘Hanno Fifa dei gay’, in cui ha reso Ronaldo e Mbappe i protagonisti di un bacio appassionato, lo ritroviamo con “Italy is gay“. Questa volta però, il Bansky torinese, chiama in causa due simboli italici: i Bronzi di Riace. Li riprende da una prospettiva insolita e in basso fa campeggiare il titolo dell’opera. I suoi lavori vengono affissi per strada ma diventano subito virali sul web. Il 19 aprile, al cinema Ambrosio di Torino, uscirà invece il suo documentario “Questo spazio può essere tuo”. Villa perché proprio i Bronzi di Riace?“Volevo mostrare un particolare poco conosciuto che è il retro di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 marzo 2023), nominato da Forbes uno dei più influenti street artist europei, torna a far parlare la sua arte di diritti Lgbtqia+. Dopo l’opera dal titolo ‘Hanno Fifa dei gay’, in cui ha reso Ronaldo e Mbappe i protagonisti di un bacio appassionato, lo ritroviamo con “is gay“. Questa volta però, il Bansky torinese, chiama in causa due simboli italici: idi. Li riprende da una prospettiva insolita e in basso fa campeggiare il titolo dell’opera. I suoi lavori vengono affissi per strada ma diventano subito virali sul web. Il 19 aprile, al cinema Ambrosio di Torino, uscirà invece il suo documentario “Questo spazio può essere tuo”.perché proprio idi?“Volevo mostrare un particolare poco conosciuto che è il retro di ...

