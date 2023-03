Andrea Piazzolla, parla l’ex compagna: “Non paga gli alimenti al figlio” (Di giovedì 30 marzo 2023) Andrea Piazzolla è nei guai. l’ex factotum di Gina Lollobrigida è stato trascinato in tribunale dalla sua ex compagna Sara Urriera. Dalla loro relazione è nato un figlio che oggi ha 14 anni e che è stato riconosciuto soltanto nel 2021 dopo il test del Dna. Andrea Piazzolla non avrebbe contribuito economicamente al mantenimento del figlio. Da qui la decisione dell’ex compagna di portarlo in tribunale. I due si conobbero nella gelateria in cui lavorava In un’intervista al quotidiano “La Repubblica”, Sara Urriera racconta di aver conosciuto il padre di suo figlio nel 2008 nella gelateria in cui lui lavorava. Piazzolla l’avrebbe portata anche a casa di Gina Lollobrigida ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 marzo 2023)è nei guai.factotum di Gina Lollobrigida è stato trascinato in tribunale dalla sua exSara Urriera. Dalla loro relazione è nato unche oggi ha 14 anni e che è stato riconosciuto soltanto nel 2021 dopo il test del Dna.non avrebbe contribuito economicamente al mantenimento del. Da qui la decisione deldi portarlo in tribunale. I due si conobbero nella gelateria in cui lavorava In un’intervista al quotidiano “La Repubblica”, Sara Urriera racconta di aver conosciuto il padre di suonel 2008 nella gelateria in cui lui lavorava.l’avrebbe portata anche a casa di Gina Lollobrigida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Andrea Piazzolla, lo sfogo dell’ex: “Ha l’eredità di Gina Lollobrigida ma non paga gli alimenti a suo figlio” - infoitcultura : Andrea Piazzolla sotto accusa: “Ha l’eredità della Lollobrigida ma non paga gli alimenti a suo figlio” - infoitcultura : Andrea Piazzolla, parla l’ex compagna: “Non paga gli alimenti al figlio” - peppe_p_94 : RT to scare Annamaria Bernardini De Pace and Andrea Piazzolla #Pomeriggio5 - infoitcultura : Andrea Piazzolla, il racconto shock: “Tre colpi” -