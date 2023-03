Ancora freddo sull’Italia | da domenica il meteo peggiora

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –, con temperature in calo e unmento previsto dallain arrivo. A confermarlo è Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, che parla di giornate fredde ed invernali in particolare all’inizio della prossima settimana: il termometro – spiega – crollerà per 3 giorni, dalladelle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto media fino alla Santa Pasqua. Prima però, già dal pomeriggio di oggi, le temperature massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25°C in Sicilia e sarà caldo e soleggiato al Centro-Sud, salvo nubi in Toscana, più nuvoloso al Nord con qualche piovasco sulle Alpi ed in Liguria. L’ultimo giorno di marzo vedrà il transito di un ciclone invernale dal Galles ...

Climadunque e anche neve localmente a bassa quota nella prima settimana di aprile. Tempo ...che potrebbe proseguire anche per il weekend di Pasqua ma qui la distanza temporale ci impone......scenderesotto zero, con locali gelate tardive al Centro - Nord; il maltempo si attarderà al Sud per poi spostarsi verso Est, ma lascerà in eredità per le festività pasquali unanomalo ......scenderesotto zero, con locali gelate tardive al Centro - Nord; il maltempo si attarderà al Sud per poi spostarsi verso Est, ma lascerà in eredità per le festività pasquali unanomalo ...

Clima freddo dunque e anche neve localmente a bassa quota nella prima settimana di aprile. Tempo instabile e clima fresco che potrebbe proseguire anche per il weekend di Pasqua ma qui la distanza ...