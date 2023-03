Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket: ultime e diretta tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Non è stata una campagna positiva per nessuna delle due italiane in gioco nel massimo torneo continentale dedicato alla pallacanestro. Il Vecchio Continente della palla a spicchi si è dimostrato spietato con le compagini che sventolavano, fiere, il nostro tricolore in giro per i parquet europei nel girone unico più importante e competitivo al di fuori dell’inarrivabile NBA. Meneghini appesi a un sottilissimo filo, mentre i bolognesi tornano a casa fallendo l’accesso alla fase a eliminazione diretta dell’Eurolega basket: fatali, in questo senso, le ultime due sconfitte rimediate dalle formazioni guidate da Ettore Messina e Sergio Scariolo. Adesso l’imperativo è preservare, per entrambe, l’onore cercando di concludere positivamente questa avventura targata 2022/23 con i milanesi che tenteranno di raggiungere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Non è stata una campagna positiva per nessuna delle due italiane in gioco nel massimo torneo continentale dedicato alla pallacanestro. Il Vecchio Continente della palla a spicchi si è dimostrato spietato con le compagini che sventolavano, fiere, il nostro tricolore in giro per i parquet europei nel girone unico più importante e competitivo al di fuori dell’inarrivabile NBA. Meneghini appesi a un sottilissimo filo, mentre i bolognesi tornano a casa fallendo l’accesso alla fase a eliminazionedell’: fatali, in questo senso, ledue sconfitte rimediate dalle formazioni guidate da Ettore Messina e Sergio Scariolo. Adesso l’imperativo è preservare, per entrambe, l’onore cercando di concludere positivamente questa avventura targata 2022/23 con i milanesi che tenteranno di raggiungere la ...

