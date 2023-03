Amsterdam contro i turisti inglesi: “State alla larga” (Di giovedì 30 marzo 2023) Basta turisti inglesi ad Amsterdam. Soprattutto se sono giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni. E’ proprio a loro che si rivolge la città olandese, impegnata a scrollarsi di dosso l’immagine della capitale europea del sesso e della droga, in una campagna pubblicitaria ad hoc. “State alla larga”, sono i messaggi online delle autorità locali che descrivono i rischi di un uso eccessivo di alcolici e di droghe in una città dove i coffee shop possono sì vendere quantità limitate di cannabis, ma sotto regole rigidissime. E non possono servire alcolici ai minorenni. Video diffusi su Internet mostrano invece giovani turisti inglesi che barcollano per strada, ammanettati dalla polizia, con foto segnaletiche. E il messaggio che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Bastaad. Soprattutto se sono giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni. E’ proprio a loro che si rivolge la città olandese, impegnata a scrollarsi di dosso l’immagine della capitale europea del sesso e della droga, in una campagna pubblicitaria ad hoc. “”, sono i messaggi online delle autorità locali che descrivono i rischi di un uso eccessivo di alcolici e di droghe in una città dove i coffee shop possono sì vendere quantità limitate di cannabis, ma sotto regole rigidissime. E non possono servire alcolici ai minorenni. Video diffusi su Internet mostrano invece giovaniche barcollano per strada, ammanettati dpolizia, con foto segnaletiche. E il messaggio che le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolo_r_2012 : RT @Corriere: Amsterdam (e non solo) contro i turisti britannici: «Rumorosi e indisciplinati, vadano altrove» - serenel14278447 : 'POLEMICA Amsterdam (e non solo) contro i turisti britannici: «Rumorosi e indisciplinati, vadano altrove» di Paola… - Ariston32242831 : RT @Corriere: Amsterdam (e non solo) contro i turisti britannici: «Rumorosi e indisciplinati, vadano altrove» - gianluigidellac : RT @Corriere: Amsterdam (e non solo) contro i turisti britannici: «Rumorosi e indisciplinati, vadano altrove» - Corriere : Amsterdam (e non solo) contro i turisti britannici: «Rumorosi e indisciplinati, vadano altrove» -