Ammasso di galassie: gli astrofisici hanno assistito per la prima volta alla sua nascita (Di giovedì 30 marzo 2023) Un team di ricercatori, guidati dall'Università di Trieste e dall'Inaf, ha osservato le fasi iniziali della formazione. Lo studio è stato pubblicato su Nature Leggi su wired (Di giovedì 30 marzo 2023) Un team di ricercatori, guidati dall'Università di Trieste e dall'Inaf, ha osservato le fasi iniziali della formazione. Lo studio è stato pubblicato su Nature

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Ammasso di galassie: gli astrofisici hanno assistito per la prima volta alla sua nascita - CatelliRossella : ??????Visto nascere un ammasso di galassie, in una ragnatela cosmica VIDEO - Spazio & Astronomia -… - variabile_ : RT @Agenzia_Ansa: Osservata per la prima volta la nascita di un ammasso di galassie, quello associato alla galassia Spiderweb, così chiamat… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ? Così nasce un gigante: un team di astronomi guidato da @LucaDiMascolo di @UniTrieste ha osservato per la prima volta le fa… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Osservata per la prima volta la nascita di un ammasso di galassie, quello associato alla galassi… -