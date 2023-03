Amici Serale | anticipazioni terza puntata | eliminati e ospiti del 1° Aprile

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Torna l'appuntamento più atteso della settimana per tutti gli appassionati del talent show22: ledelladel. La registrazione di oggi, che andrà in onda sabato 1sotto la conduzione di Maria De Filippi, promette come sempre grandi emozioni e sorprese. Nel frattempo, le ipotesi suglidellasi moltiplicano già sulla rete. Le tre squadre sono pronte a sfidarsi nuovamente sul palco di Canale 5, capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Non mancheranno ovviamente esibizioni di alto livello e guanti di sfida che metteranno alla prova i concorrenti deldi22. A ...