Amici anticipazioni serale | chi sono gli eliminati della terza puntata?

Leggi su donnapop

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ladeldi2023 andrà in onda sabato 1 aprile ma la registrazione è prevista per giovedì 30 marzo; scopriamo cosa rivelano lein merito ai prossimi. Leggi anche:2023, squadre al: separate le coppie di fidanzati Le squadre che in sfida durante ilditre e ognuna...